"Un relat de ciència-ficció": l'actualitat en 8 tuits

1. Laura Pinyol Puig, periodista

87M€ per evitar un referèndum (q es va produir), per trobar les urnes (q hi van ser) per fer impossible que la gent votés (pacíficament, malgrat 1.066 ferits). Espero manifestacions multitudinàries dels espanyols favorables el 155 per demanar explicacions a tanta malversació!!