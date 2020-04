Un Sant Jordi confinats: l'actualitat en 8 tuits

1. Gema Moraleda, crítica de teatre





2. Roger Mazariegos, politòleg





3. Txell, professora d'educació infantil



Aquest any no guarnirem els carrers de llibres i roses, de cultura i olor. No podrem passejar-nos per Barcelona i observar la primavera en estat pur. Aquest Sant Jordi serà diferent, sens dubte i amb tristor, malgrat l'optimisme que intentem aportar-li. #SantJordi2020 📖🌹



4. Anna R. Picas, periodista



Sincerament, a nivell moral, em va bé no veure una allau de parelles enamorades fent demostracions públiques d'afecte amb roses i llibres quan jo no en tinc A tots els altres nivells, un desastre



5. Pol de la Torre, monitor d'esplai





6. Alexandre Gonzàlez, químic





7. Joan Domingo, sociòleg



Fer vídeos per incentivar que els ciutadans comprin a llibreries locals està bé. Però les institucions potser haurien de ser les primeres a realitzar comandes extraordinàries a dites llibreries per dotar equipaments culturals, escoles públiques...



8. Esther Vivas, periodista i escriptora



Aquest Sant Jordi, el viurem de manera diferent, però això no vol dir que no el puguem celebrar.



Si no podem estar al carrer, estarem a la xarxa. Si no hi poden haver firmes presencials, n'hi haurà de virtuals 😊



Feliç Sant Jordi!

Feliç dia del llibre! pic.twitter.com/U86RKsLpPo