"Alçaments violents amb sabó per rentar plats": l'actualitat en 9 tuits

1. Ernest Ribalaiga, exdiputat al Parlament de les Illes Balears (PSIB)

En el #JudiciProcés les preguntes de les defenses deixen veure que la construcció de la violència dels dies 20 S. i 1 O. Es posterior als fets. Un relat construit per acusar de rebelió. Un intent de l'estat per justificar la seva nefasta actuació.

2. Isaac Rosa, escriptor i periodista

Las frases más repetidas por los testigos en el Supremo hasta ahora son "he leído en la prensa", "me han contado", "he oído", "hubo un tuit" y "no lo sé".