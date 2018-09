"La separació de poders és una vaca voladora": l'actualitat en 8 tuits

1. Míriam Nogueras, diputada al Congrés (PDECat)

. @sanchezcastejon diu:

“En CAT se tiene que abrir un diálogo entre catalanes”



Le recuerdo que @ForcadellCarme está en prisión, PRECISAMENTE, por permitir debate y diálogo en CAT entre catalanes” (Uds lo llevaron al TC)



Acepeten 21D y avancemos #llibertatpresospolíticsiexiliats — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 1 de setembre de 2018

2. Argelia Queralt, professora de dret constitucional de la UB

Yo no me pongo el lazo amarillo xq los presos preventivos del procés no deberían serlo pero eso no los convierte en presos políticos; porq sabían muchos de ellos q sus actos tendrían consecuencias (aunq ahora sea farol). Y porq han OBVIADO a la 1/2 de la ciudadaní de Catalunya — Argelia Queralt Jiménez (@ArgeliaQueralt) 1 de setembre de 2018

3. Pere Fontanals, escriptor

Ens van fer presos polítics perquè oblidéssim la independència. Ara ens arrenquen els llaços grocs perquè oblidem els presos polítics.



Volen que mirem el dit i oblidem la Lluna. — Pere Fontanals (@PereFontanals) 31 d’agost de 2018

4. Roc Casagran, professor i escriptor

Quan @miqueliceta demana a l'independentisme que reflexioni sobre l'ambient amb què vol arribar als judicis dels presos polítics està explicant-nos que la separació de poders a Espanya és una vaca voladora. — (G)roc Casagran (@roccasagran) 1 de setembre de 2018

5. Ernest Maragall, diputat al Parlament (ERC)

Exacte @evabaror !

És un nou capítol de la famosa teoria de les conseqüències amb que el PSC ja va justificar el 155 i l’acció judicial: l’Estat espanyol és una mena de catàstrofe natural que actua cegament en resposta a qualsevol senyal de canvi real.

Si ve de Catalunya, és clar https://t.co/gF3qMex68V — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 1 de setembre de 2018

6. Aleix Renyé, periodista

N'hi ha que us estranyeu que Visa pour l'Image, que es fa a Perpinyà, s'hagi negat a fer exposicions sobre l'actualitat catalana, l'1-O i la repressió espanyola. Cal saber que Visa és organitzat, des de sempre, per parisencs i des de París. Perpinyà és, per ells, només un decorat — Aleix Renyé (@aleixrenye) 1 de setembre de 2018

7. Quim Alvarado, tuitaire

Sóc l'únic que no tenia ni idea que hi havia una enquesta a nivell europeu sobre el canvi d'hora? Sóc també l'únic que li sap greu no haver-hi participat? Sóc l'únic que es pregunta si realment els poders públics n'han promogut la participació? — Quim Alvarado (@CATQuimi) 1 de setembre de 2018

8. Martina Marcet, pagesa