"Justícia que fa política": l'actualitat en 7 tuits

1. Cristian Jurado, militant del PDECat



Si en plena crisi constitucional, de “gestos de distensió”, i havent de picar l’ullet pel suport als pressupostos, ni compleixen la llei ni arriben al pes del PIB català –execució real a part–, quin tracte fiscal just podem esperar mai d’Espanya? L’única garantia és INDEPENDÈNCIA https://t.co/VO95yYvdcD — C. Jurado🎗️JUNTSxCAT 📨 (@cristian_jurado) 14 de gener de 2019



2. Jaume Pros, gestor cultural



48 hores ha durat la promesa. Ja ho vaig avisar: tot és una pantomima. No volen aprovar els pressupostos amb el vot dels apestats catalans. A Espanya el càstig electoral seria majúscul. https://t.co/xHQYGeOF7T — Jaume Pros (@jaume_pros) 14 de gener de 2019



3. Isaac Jordana, tuitaire



Això dels pressupostos no té ni cap ni peus. Si un contribuent fes el mateix amb Hisenda, ja tindria una bona multa sobre la taula.

Jo si dec 1.000 € a Hisenda de l'exercici 2018 no puc pagar 800 € i donar-li 200 € del 2008. Em diran que a part dels 200 € dec interessos acumulats. — Isaac Jordana (@isaacjordana) 14 de gener de 2019



4. Blanca, advocada



Volem justícia per als presos i exiliats, però molts no entendríem que no s'aprovessin uns pressupostos que són tan beneficiosos per a Catalunya i per a la gent que més protecció i assistència necessita @Pdemocratacat @Esquerra_ERC — Blanca (@blancarbello) 14 de gener de 2019



5. Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública



Els presos polítics continuaran malauradament en presó preventiva fins a la sentència, no pas per risc de fuga o per possible reiteració delictiva, sinó perquè l'Estat no podria suportar veure'ls de nou asseguts als seus escons del Parlament. Perquè tenim una justícia que fa política. — Jordi Pu1gnerO 🎗 (@jordiPuignero) 14 de gener de 2019



6. Jéssica Albiach, diputada al Parlament (Catalunya en Comú - Podem)



Que el Govern bloquegi l' @openarms_fund que té com a objectiu evitar més morts al Mediterrani és de vergonya i atempta contra els DDHH de les persones que es juguen la vida al mar. Sánchez ha de rectificar, per responsabilitat política i per humanitat. https://t.co/AqcdWWBtd7 — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) 14 de gener de 2019



7. Natàlia Ramos Pla, mestra