"La càlida benvinguda" de la fiscal: l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Maria Fonalleras, escriptor



Puc arribar a entendre (i ja em costa) que la JEC faci treure llaços perquè no incideixen en la campanya electoral, com si la gent anés a votar mirant què carai hi ha als edificis i com si tothom fos tan influenciable. Però que els facin treure d'un edifici de Londres?? — josep m fonalleras (@fonalleras) 27 de març de 2019



2. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



Amb el PP, la Fiscalia es querellava contra la presidenta del Parlament per no censurar els debats.

Amb el PSOE, la Fiscalia es querella contra el president de la Generalitat per no censurar símbols i pancartes.

Són les 2 Espanyes que tenim per triar. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 27 de març de 2019



3. Núria Sancho, observadora electoral internacional



Avui, com a professional en excedència dels afers electorals, veient les preguntes de fiscalia i advocacia de l'estat als observardos, només puc dir una cosa: CAN'T BELIEVE IT #JudiciTV3CatRadio — Núria Sancho (@nsanchoa) 27 de març de 2019



4. Martí Farrero, periodista



La fiscal Madrigal ha convidat Bernhard @vongruenberg a anar-se'n a Baviera i no preocupar-se tant per Catalunya.

Enorme demostració de càlida benvinguda de la #MarcaEspaña #JudiciProcés — Martí Farrero (@martifarrero) 27 de març de 2019



5. Alba Fernández Pous, coordinadora de projectes



Recordo els observadors q hi havia on vaig votar.Quan marxàvem, al vespre,els vaig donar les gràcies. Em van dir: “No, gràcies a vosaltres”. Tant me fot el que no validi la fiscal. No ho oblidaré mai,després de tanta por,quina sensació de companyia. Vaig creure q no estàvem sols. — La Pous (@LaPous_) 27 de març de 2019



6. Cristina Rúbies, dissenyadora i estudiant de dret



Que el de Vox saque a colación que en Alemania, un partido independentista no es legal, cuando Puigdemont és una persona libre en Alemania después de haber pasado por un tribunal, no es de ser muy listo... #JudiciFarsa — Cristina Rúbies (@seibur_) 27 de març de 2019



7. Carles Ruipérez, periodista



AMLO no demana que Espanya demani perdó a Mèxic (venut com els nacionalistes espanyols com una afrenta) sinó als pobles originaris. I que el propi estat de Mèxic també ho farà.

El perdó és vist com un símptoma de debilitat pels que es creuen superiors. https://t.co/bksnEYqhVE — Carles Ruipérez (@carlesruiperez) 27 de març de 2019



8. Josep Ribas, tuitaire