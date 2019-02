"El miracle dels pans i els cotxes de la Guàrdia Civil": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Cabré, escriptor i advocat





2. Marta Sibina Camps, diputada al Congrés (En Comú Podem)





3. Matthew Bennett, periodista i analista polític



Is emotional political rambling a good defence strategy when you're facing 12-74 years in jail and the Supreme Court has said several times that it wants this to be all about hard facts?



“¿És una dissertació política i emocional una bona estratègia de defensa quan t’enfrontes a 12-74 anys de presó i el Tribunal Suprem ja ha dit diverses vegades que vol que es tractin només fets concrets?”



4. Tricia Marwick, expresidenta del Parlament escocès i observadora internacional l’1-O



Because it is a political trial.A show trial.The outcome is already predetermined &will not be based on hard facts as there are none to support the charges.Why would he not state his belief that #catalonia should be Independent and that self determination & voting is not a crime? https://t.co/MNy4iFxYRx