"I les proves de violència? Se les ha menjat el gos?": l'actualitat en 8 tuits

1. Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern





2. Núria Martínez, estudiant de periodisme





3. Dolors Boatella, promotora creativa





4. Melcior Comes, escriptor





5. Iñaki Escudero, coordinador d’EUiA a Vic





6. Carlos Baraibar, periodista





7. Patty Murray, senadora del partit demòcrata dels EUA



The #FakeTrumpEmergency is an outrageous abuse of power, and an attempt to circumvent Congress after we explicitly rejected President Trump’s border wall. We can’t let this stand.



“La #FakeTrumpEmergency és un abús de poder escandalós i un intent d’eludir el Congrés després que rebutgéssim explícitament el mur fronterer del president Trump. No podem deixar que això es mantingui”



8. Jed Shugerman, professor de dret



Our kids this weekend:

"I can't find my phone. It's a national emergency."

"I'm hungry. It's a national emergency."

Me: "Kids, we're going to late."

Kids: "So it's a national emergency?"

If nothing else, the Trump era has inspired our family's wry political humor.