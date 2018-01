"Són ostatges": l'actualitat en 8 tuits

1. Gemma Calvet i Barot, advocada i analista política



El TS ha desaprofitat una ocasió única per ajudar a recuperar credibilitat democràtica espanyola davant el món. La presó a l @junqueras es un escàndol jurídic. Cap on va Espanya ? — Gemma Calvet i Barot (@gcalvetbarot) 5 de gener de 2018



2. Carles Puigdemont, president de la Generalitat



Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de gener de 2018



3. Silvio Falcón, professor associat a la UB



Más de 900.000 personas votaron la lista encabezada por Oriol @Junqueras el 21-D. Mantenerlo en prisión preventiva implica coartar su derecho a la representación política. — Silvio Falcón (@silviofalcon) 5 de gener de 2018



4. Laia Balcells, professora associada a la Universitat de Georgetown



Em dóna la sensació que els partits independentistes es refien massa d'aquest votant "lleial" i que no capten que una bona part d'ells els van votar el 21D com a reacció al bloc 155. Anar a noves eleccions seria un greu error. — Laia Balcells (@laiabalcells) 5 de gener de 2018



5. Pilar Rahola, periodista



Atesa la reiterada voluntat repressora de l'estat, és imperatiu que el President @KRLS

NO torni de Brussel.les.

Ens cal la seva veu lliure al cor d'Europa. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 5 de gener de 2018



6. Gina Driéguez, secretària d'igualtat i campanyes de les JERC Baix Llobregat



Som un país parlamentari, no presidencialista. Menys egos i més responsabilitat. No volem més màrtirs. El president és legitim fins que el parlament en voti un altre de legitim, sigui el mateix o no. — Gina Driéguez (@ginadrieguez) 5 de gener de 2018



7. Albert Serrats i Sau, regidor de la CUP a Bordils



Nit de reis. Quan tota la mainada hauria de dibuixar un somriure. No serà així. Les filles dels presos polítics, perquè no tindran els pares a casa. Les filles de les famílies empobrides, perquè demà no entendran que ni els reis mags poden combatre la desigualtat social. — Beta #AltaTensióNO (@BetadelTer) 5 de gener de 2018



8. Javier Durán, guionista