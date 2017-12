"No ens equivoquem d'adversari": l'actualitat en 9 tuits

1. Eva Piquer, periodista i escriptora



Les campanyes electorals les carrega el diable. — Eva Piquer (@EvaPiquer) 9 de desembre de 2017



2. Josep M. Mainat, productor



La meva dona i jo ja ho hem decidit.

Agafarem 2 sobres.

A un hi posarem la papereta de la llista del @KRLS i a l'altre la de la llista del @junqueras.

Els barrejarem i cadascú en triarà un a l'atzar.

I fora dilemes! — Josep M. Mainat 🎗 (@MainatJM) 9 de desembre de 2017



3. Aleix Renyé, periodista



S'hauria d'estar parlant com es restitueix el govern legítim cessat per Espanya i com fer efectiva la república proclamada pel Parlament i es dediquen als estira-i-arronsa electorals sobre qui serà nou president de l'autonomia. Pena i vergonyeta.

Vualà — Aleix Renyé (@aleixrenye) 9 de desembre de 2017



4. J. N. Santaeulàlia, poeta i novel·lista



Puigdemont o Junqueras? Se me'n fot qui tregui més vots, sempre que entre l'un i l'altra en sumin més que el tripartit-155. No ens equivoquem d'adversari. — J. N. Santaeulàlia (@JNSantaeulalia) 9 de desembre de 2017



5. Suso De Toro, escriptor



No entiendo bien la "noticia". Junqueras es candidato de Esquerra, ¿para quién van a pedir el voto si no? Presidente Puigdemont es candidato de JxCAt para quién van a pedir e voto si no? El PSC pide votar Iceta y no Arrimadas,,significa que hay grietas en el españolismo? https://t.co/jEi8ronuMi — Suso De Toro (@SusodeToro1) 9 de desembre de 2017



6. Marta Niubó, advocada



Los catalanes podéis respirar oxígeno gracias a vuestro DNI español. — ✯✯ Marta Niubó ✯✯ 🎗️ (@Marta_catalonia) 9 de desembre de 2017



7. Miquel Buch, núm. 22 per Barcelona a la llista de JxCat



Allò de “si no ganan los nuestros continuaremos aplicando el 155” em recorda el nen que diu “o jugamos a lo que yo quiero o me llevo la pelota”.



El problema és que no parlem d’una plaça ni d’un joc, parlem de respectar la democràcia — 🎗Miquel Buch (@MiquelBuch) 9 de desembre de 2017



8. Joan de Torres, arquitecte i bloguer



La República catalana sobreviurà als seus il·lusos enterradors. — joan (@cibernautajoan) 9 de desembre de 2017



