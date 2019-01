"Tirania disfressada de llei": l'actualitat en 8 tuits

1. Gorka Knörr, cantautor i exeurodiputat

2. Ismael Castelló, tuitaire

Designació de jutges a dit, imparcialitat irreal, relats inventats, presó per venjança; si amb tot això s'ha de fer un judici just, ho tenim clar.... #BonDiaBonaGent

3. Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la mesa del Parlament

Irregular adjudicacio de la denuncia al jutjat 13. Irregular secret de sumari al jutjat 13. Irregular assignacio de competencia a l’AN i al TS. Irregulars investigacions de la fiscalia a alcaldes. No hi ha pitjor tirania que la que es disfressa de llei. https://t.co/gv9rkg7RgB

4. Martina, tuitaire

5. Carlos Segovia, periodista

6. Elena González, bloguera

7. Ernesto Rodera, dibuixant

No sé por qué Rato se enroca en echarle la culpa al Banco de España. Que haga como siempre han hecho él y todos y afirme tranquilamente que Bankia no existió, que si existió, él no tenía conocimiento y que qué vergüenza que le anden preguntando.