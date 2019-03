"La desobediència no és un joc": l'actualitat en 8 tuits

1. Roc Casagran, professor i escriptor



Més enllà de llaços i pancartes, més enllà de simbolismes i proclames majúscules, agrairia de tot cor que els partits que es presenten a les eleccions ens tractin com a adults i ens diguin fins on estan disposats a arribar. — (G)roc Casagran (@roccasagran) 22 de març de 2019



2. Carlos R. Escuredo, conseller de districte d’ERC a Sant Andreu



Al final, la política, com la vida, no es tenir o no raó, sinó l’art de trobar el punt exacte entre el que desitges, el que pots fer, el que es millor per mes gent i el que es just — Carlos R. Escuredo 🎗 (@sapoconcho) 22 de març de 2019



3. David Espinola, advocat i músic



La desobediència no és un joc, és una estratègia política que s'ha de fer amb determinació, de forma sostinguda i en tots els àmbits d'actuació, les desobediències simbòliques i mínimes només t'afebleixen davant l'adversari i et deslegitimen envers els teus. — David Espinola 🎸🤹💡🗿 (@soumoltmacus) 22 de març de 2019



4. Berta Barbet, politòloga



Es pot creure que no passa res per tenir pancartes i símbols als edificis públics. Pero no es la llibertat d'expressió el que esta en joc, es el rol de les institucions en les campanyes electorals. Diguem a les coses pel seu nom. — Berta Barbet (@bpberta) 22 de març de 2019



5. Enric Juliana, periodista



Faltan cinco semanas para unas elecciones trascendentales.

Temas de debate: una pancarta en un balcón y la majarada de las armas en casa. — Enric Juliana Ricart (@EnricJuliana) 22 de març de 2019



6. Anna Bosch, corresponsal de TVE



Aviso a navegantes: Trump con sus salidas de tono ocupó mucho más tiempo en tv que los otros candidatos en 2016.

Una crítica frecuente a BBC: Ha incluido en los debates al UKIP, partido sin ninguna o escasísima representación parlamentaria.

Trump es presidente y ganó el Brexit. — Anna Bosch (@annabosch) 22 de març de 2019



7. Mireia Boya Busquet, exdiputada de la CUP



La política són les persones. La política està feta per persones. Persones, cadascuna d’elles amb la seva família, el seu entorn. Amb les seves il·lusions i els seus problemes. La @martarovira és una de les grans que he conegut. Avui fa 1 any q s'exiliava https://t.co/52dVu6eOGt — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 22 de març de 2019



8. Inés Calderón, periodista