humoramarillo: l'actualitat en 9 tuits

1. Màrius Serra, escriptor

2. Ivan, economista

3. Cris, tuitaire

Sería un detalle por parte de la Junta electoral un poco de conocimiento de Catalunya y sus instituciones. Un president de la Generalitat...sigue siendo president aunque ya no ejerza!

4. Carles Ferreira, politòleg

1- Europa Sí 2- Unilateralitat blocada, bilateralitat impossible. Multilateralitat 3- Prognosi incerta (diguem-ho), però diagnosi crua: guanyar per defensar autogovern 4- Ratificació majoria indy sense renunciar a referèndum 5- Unitat civil: recosir + agenda social. Pluralisme

5. Bea Talegón, directora d’opinió de 'Diario 16'

Que no. Que @KRLS no ha propuesto salir de la UE. Que lo que está haciendo es denunciar los fallos de europa y quiere que la ciudadanía muestre su disconformidad. Pero no ha dicho que Cataluña tenga que salir.