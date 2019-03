"A mig camí entre George Orwell i Monty Python": l'actualitat en 8 tuits

1. Melcior Comes, escriptor

Quaranta anys de símbols franquistes als carrers i no han dit res. Ara veuen quatre llaços grocs i tot són ganyotes. — Melcior Comes ✍️️ (@MelciorComes) 23 de març de 2019

2. Joan-Lluís Lluís, escriptor

Amb això dels mossos registrant escoles per treure llaços grocs se'n podria fer un film a mig camí entre George Orwell i els Monty Python.

Perillós i grotesc. — Joan-Lluís Lluís 🎗 (@Joanlluislluis) 23 de març de 2019

3. Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la mesa del Parlament

No caiguem a la trampa. Els Mossos actuen per ordre dels fiscals. Volen que ens barallem entre nosaltres. La nostra policia fa la seva feina. Qui vulnera drets es l’Estat amb la JEC i la fiscalia. @JuntsXCat https://t.co/6T7AmVAo3P — Eusebi Campdepadrós #JuntsxCat (@ECampdepadros) 23 de març de 2019

4. Laia Estrada, regidora a l’Ajuntament de Tarragona (CUP)

Ja hi som amb "La culpa és de Madrid"...

No. La culpa és nostra per acatar i acatar tots els requeriments de l'Estat que ens oprimeix. Prou tirar pilotes fora. El "govern efectiu" que havia de recuperar la sobirania només ha servit per rendir pleitesia sense necessitat del 155. https://t.co/dXqUiJ9HHi — Laia Estrada (@EstradaLaia) 23 de març de 2019

5. Clàudia Nieto, politòloga

Bé, crec que toca emplenar els nostres balcons de tants llaços grocs com poguem. Jo ara mateix m'hi poso. — Cloudechka🎗 (@cloudechka) 23 de març de 2019

6. Aida Sanuy Perpinyà, periodista

Eixamplar la base és defensar lleis tombades pel TC, la sobirania del Parlamenr i organitzar a la societat civil per plantar-los cara. Lo altre, només és eixamplar la llista. Menys partit i més país. Només així convencerem per sumar. — Aida Sanuy Perpinyà (@aidasanuy) 23 de març de 2019

7. Sergi Tarrés, regidor a l’Ajuntament de Calldetenes (ERC)

El tema és que ERC ja no és la crossa de ningú.

Alguns només la volien pq obligués als seus a fer allò q els seus no volien fer.

El cas és qe si els seus no ho feien la culpa era derc i si els seus sí ho feien el mèrit era dels seus. Tot això sha acabat. — Sergi Tarrés (@SergiTarres) 23 de març de 2019

8. Carol Galais, politòloga