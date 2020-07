"La 'llei mordassa' ja no és tan dolenta perquè ara mano jo": l'actualitat en 10 tuits

1. Xavier García, ‘trader’

2. Marcel Mauri de los Rios, vicepresident d’Òmnium Cultural

3. Adrià Pujol Cruells, escriptor

4. Mireia Dosil, professora de matemàtiques

Acabo de llegir les instruccions d'inici de curs: quina decepció! No es parla de com organitzar les optatives, els desdoblaments, les reunions/formacions dels docents, entre d'altres. L'autonomia de centre és com un xiclet. La sensació que tinc és: 'ja us espavilareu!'.

5. Marc Lluís, tuitaire

6. Guillem Clusella i Fajarnés, politòleg

7. Consol Prados, sociòloga

8. Travis View, tuitaire

Congratulations to everyone for making it through the easy half of 2020.