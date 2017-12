"Els volem a casa": l'actualitat en 9 tuits

1. Pilar Rahola, periodista

2. Jordi Martínez Soler, advocat

Citació per anar a declarar: menys de 24 hores. Resolució ordenant la presó provisional sense fiança: poques hores. Resolució per revisar la presó provisional: tot un cap de setmana. #oletu https://t.co/U2qwxscf3W

3. Toni Artero, bloguer

Son a la presó per tenir idees, son presos politics a un pais de la UE on mira cap a un altre costat, que diguin el que faci falta i tornin a casa, nosaltres els jutjarem a les urnes, que és on s'ha de jutjar per aquests fets