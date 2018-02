onsónelsdemòcrates: l'actualitat en 9 tuits

1. Dolors Sabater Puig, alcaldessa de Badalona

2. Laura Pinyol Puig, periodista

En diuen justícia però és venjança. En diuen presó provisional però és un segrest. Diuen que no són presos polítics, que són polítics presos. I encara no gosem parlar d’ostatges?

3. Esther Cuixart, familiar de Jordi Cuixart

Ara que sabem que el teu segrest no te cap posibilitat de rescat fins el moment del judici. Seguirem forts, pacíficament dempeus, no defallirem! Seguirem denunciant la justícia. T'estimem i no t'oblidem Jordi! #LlibertatPresosPolítics

4. Anna Salvador, periodista i politòloga

A qui guanya les eleccions li correspon ser investit. Tb li correspon explicar q i com farà a l'endemà. Com formarà Govern. Com ho farà possible.

Puigdemont ha d ser investit i ha d dir com farà Govern.