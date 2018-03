"No serem lliures fins que vosaltres no ho sigueu": l'actualitat en 8 tuits

1. Jaume Asens, tinent d’alcaldia de l’Aj. de Barcelona

Avui fa 4 mesos de presó del @quimforn i @junqueras . 4 mesos d’excepció, de suplici càstig i venjança. 4 mesos lluny dels seus afectes i de la seva terra. No serem lliures fins q vosaltres no ho sigueu¡

2. Joan Font, advocat

3. Pau Morales, regidor a Vilassar de Dalt (ERC)

ERC el que va fer és renunciar a una victòria electoral possible per no donar peu a expectatives que després no es podríen complir. Just a l'inrevés que d'altres opcions. Risc tot si porta a fer avançar el país. Per això tenim el President @junqueras a presó. Un respecte! https://t.co/lYqBdW08vD