"L'anomalia és que els hagin empresonat": l'actualitat en 8 tuits

1. Pep Riera Font, diputat al Parlament (JxCat)

Després de la victòria el 21-D, l’espai ⁦ @JuntsXCat⁩ es posa en marxa avui perquè l’independentisme surti guanyador del cicle electoral. Com al ⁦ @parlamentcat⁩, units també a Madrid, Brussel·les i tots els ajuntaments per fer efectiu el mandat de l’1-O. pic.twitter.com/NsUzNRaMXV — Pep Riera Font 🎗 #JxCat (@PepRieraFont) 10 de març de 2019

2. Carles Ferreira, politòleg

Puigdemont acaba amb el PDeCAT i força una estratègia de bloqueig al Congrés. Qui havia de dir fa deu anys que @JoanTarda seria la veu moderada i que l'espai convergent mutaria en el PI dels 1990s -en termes ideològics, vull dir-. CDC i ERC es canvien els papers històrics. — Carles Ferreira (@carlesferreira) 10 de març de 2019

3. Eva Parera, membre del CAC i de la candidatura de Manuel Valls a l’Alcaldia de Barcelona

Proposar candidatures on els caps d llista no podran exercir les seves responsabilitats (al menys per ara),mostra q la prioritat d'aquests partits no són els ciutadans sino els seus interessos d partit. La gent necessita polítics exercint les seves responsabilitats,no només noms — Eva Parera (@PareraEva) 10 de març de 2019

4. Carlos Linares, llicenciat en Econòmiques

Que presos polítics i exiliats siguin a les llistes electorals no és cap anomalia, l'anomalia és que els hagin empresonat amb la voluntat d'anular-los políticament. I la resposta és que no, que aquesta generació no es retira i no accepta ser silenciada. Endavant ERC, JxCat i CUP! — Carlos!🎗️ (@linarestc) 10 de març de 2019

5. Jordi Salvia, excap de comunicació de la CUP

Si els presos i exiliats no poden exercir com diputats als Parlament de Catalunya, amb una suposada presidència i majoria independentista, imagineu-vos al congrés espanyol o al Parlament europeu. — Jordi Salvia 🎗️ (@jordisalvia) 10 de març de 2019

6. Montse Puigdemont, tuitaire

Jo no sé si l'estratègia que ens portarà més lluny és fer llista única o separada, encapçalada per unes persones o unes altres, però del que estic convençuda és que la decisió s'hauria de prendre col·lectivament i pensant en clau de país, no de partit — Montse Puigdemont 🎗️💜 (@mpuigdemontc) 10 de març de 2019

7. Rosa María Artal, periodista i escriptor

Todos los partidos del nacionalismo español presentando programas sociales, para acabar con los daños que ellos mismos han causado, y sin una crítica, oiga. — Rosa María Artal💜 (@rosamariaartal) 10 de març de 2019

8. Albert Cuesta, periodista