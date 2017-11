"Després de l'autocrítica, a treballar": l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Tardà i Coma, diputat al Congrés (ERC)

2. Jordi Calvís, dibuixant

Em trobo indepes assumint que no hi ha res a fer i s'abstindran, i em trobo unionistes negant-se a acceptar el retorn del franquisme que votaran partits indepes. Festival.

3. Carles Ferreira, politòleg

No cal ser independentista per defensar la legitimitat democràtica, però crec que aquesta vegada el "valor segur" per defensar la legitimitat democràtica és votar als independentistes.