"La lluita feminista continua": l'actualitat en 7 tuits

1. Laia Santís, regidora a l’Ajuntament de Vilafranca (CUP)

2. Javier Gallego, periodista i músic

3. Amparo González, investigadora en migració internacional

Conquistar las calles es difícil y no le quitaré importancia. Además empodera. No hay más que ver cómo nos sentimos hoy todas las que estuvimos o quisimos estar. Pero hay que estar en las instituciones. La calle sin instituciones es solo resistencia y hemos venido a transformar.

4. Cristina Hernández, sociòloga

5. Jaume Asens, tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Barcelona

6. Albert Cisa Estany, politòleg

No hi ha cap partit amb la capacitat per treure al carrer a milers de persones com les mobilitzacions del feminisme i l'independentisme a #Catalunya. No podem parlar-ne ni entendre'n el seu significat des del partidisme. Són realitats que han vingut per quedar-se. #8M #1Oct