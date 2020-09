La batalla de Madrid: l'actualitat en 9 tuits

1. Melcior Comes, escriptor





2. Gerardo Tecé, escriptor





3. Alberto Alvarez-Perea, metge a l’hospital Gregorio Marañón





4. Estel Solé, escriptora, actriu i productora cultural



Una persona propera espera resultats d'una PCR des de dijous. (Febre, tos, mal cos) Al CAP al·leguen retard de fins 1 setmana per tenir resultats. Mentrestant, a tothom qui va estar amb aquesta persona els han dit que vida normal. No m'estranya que estiguem lluny d'anar a millor.



5. Anna Bosch, corresponsal de TVE





6. Blanca Llum Vidal, escriptora i filòloga



L’1 d’Octubre va ser un acte de desobediència civil massa potent com per ser ridiculitzat per alguns independentistes que el tracten com l’inici del món i com l’acte col·lectiu més reprimit de la història. Prou competició de víctimes. Quina vergonya.