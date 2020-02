"La màgia del Carnestoltes, amics": l'actualitat en 9 tuits

1. Ester, traductora i intèrpret

2. Noemí Royes, pedagoga

Avui estem de #Carnestoltes a l'institut. És brutal el que són capaços de fer, com pensen i donen la volta rebel i reivindicativa. Converteixen l'absurd en construcció social per dir-nos amb un somriure: #SomAquíPerCanviarHoTot

3. Alba Sánchez, infermera

“El carnestoltes no és un senyor, és invisible perquè és una festa” - nena anònima del bus

4. Xavier Millán, educador social i llicenciat en antropologia

5. Enric Pujol C., historiador, professor i escriptor

L'independentisme pragmàtic, senzillament, no és independentisme.

6. Jose Rodríguez, diputat al Parlament (ERC)

Si aquesta frase és certa, llavors només existeix l'independentisme hipotètic o teòric. Que és l'antònim de "pragmàtic". Per sort, jo no crec que sigui certa. https://t.co/o73NIJvC2t

7. Pati Sarrias, educadora social i mediadora

Fer servir la taula per la batalla electoral serà una errada ...Imagino els eslògans: Junts per la Taula Desentaulem-nos! Taula Republicana

8. Elisa, tuitaire

9. Roger Vilalta, periodista

Pot ser q amb atemptats terroristes d'extrema dreta la penya no foti en els seus perfils les clàssiques banderetes nacionals ni empri els no menys clàssics #totssom... q abunden quan els atemptats són d'arrel islàmica?



És q el q d'això inferiríem fa una micarroneta de por, no?