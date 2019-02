"Determinats, autodeterminats": l'actualitat en 8 tuits

1. Carme Renedo, tuitaire

2. Mireia Ingla, candidata d’ERC a l’alcaldia de Sant Cugat

I cada cop que calgui sortir per defensar que el dret a l’autodeterminació no és un delicte hi sortirem i no defallirem mai perquè ja no hi ha marxa enrere. Els nostres companys i les nostres companyes ho defensen al TS i nosaltres al carrer #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/LEMWCLosg9 — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) 16 de febrer de 2019

3. Antoni Garrell Guiu, enginyer industrial

No em cap al cap com es pot ignorar el clam de centenars de milers de catalans q de forma reiterada i pacífica sols volen votar democràticament sobre el futur col·lectiu. No es poc menystenir l’anhel #AutodeterminacioNoEsDelicte expressat ara a la Gran Via (absolutament plena) pic.twitter.com/Y2nK6WJSyU — Antoni Garrell Guiu (@AntoniGarrell) 16 de febrer de 2019

4. Margarida Sanz, infermera

5. Isaías Lafuente, periodista

Creo que en una democracia la bandera más eficaz es el voto. Con él no es que proclamemos querer a nuestro país sino que reivindicamos el país que queremos. A veces da pereza sacar esa bandera, pero en momentos críticos conviene aplicarse. Y el #28A me temo que lo es. — Isaías Lafuente (@IsaiasLafuente) 16 de febrer de 2019

6. Jordi Viladrosa, pedagog

Un centenar de dies en què una (pre)campanya donarà pas a la següent. I un judici importantíssim, en paral·lel. Fins i tot per a la democràcia pot resultar esgotador tot plegat. I Catalunya com a epicentre de tot l'argumentari a dreta i esquerra. Keep calm! https://t.co/IgIMFevZEj — Jordi Viladrosa (@jordiviladrosa) 16 de febrer de 2019

7. Joan Mangues, estudiant de ciències polítiques a la UB

Més enllà de la necessitat de crear tensió, seria interessant que algun sociòleg ens expliqués a què respon la necessitat d'enviar 36 diputats i els respectius assessors a un poble de 2.000 habitants per arrancar llaços i on l'independentisme és hegemònic. — Joan Mangues (@jmangues) 16 de febrer de 2019

8. Josep Maria Fonalleras, escriptor