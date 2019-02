"Escalfar l'ambient": l'actualitat en 9 tuits

1. Marina Geli Fàbrega, exconsellera de Salut

2. Arturo Puente, periodista

3. Laia Balcells, professora a la Universitat de Georgetown

L'autodenominada "Espanya democràtica" és també "l'Espanya que renuncia al diàleg". No sé quina concepció de democràcia tenen.

4. Marc Arza, regidor a l’Ajuntament de Reus (PDECat)

5. Antón Losada, analista polític i professor a la USC

Es una pena que no esté exhumado ya Franco. Mañana lo petaba en Colón.

6. Ana Rayo Ruano, actriu

7. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

8. Miquel Pucurull, jubilat

La manifestació de demà a Madrid no és per altra cosa que per invocar el franquisme i escalfar l’ambient, dos dies abans del judici contra els #PresosPolíticsCatalans, és a dir, contra Catalunya. pic.twitter.com/0vZLqUuW9i