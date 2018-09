"Units per una necessitat de canvi": l'actualitat en 8 tuits

1. Roger Gutiérrez, estudiant de sociologia a la UAB

Un any més manifestació multitudinària per la #Diada2018. Ens queda molt per fer i molt per lluitar però em sento orgullós de veure com tants catalans se senten units per un sentiment i per una necessitat de canvi. Fem la república catalana. Visca Catalunya!🎗️❤️ — Roger Gutiérrez (@roger11ge) 11 de setembre de 2018

2. Mònica Capell, comunicadora

Un millón de personas. 0 desperfectos. 0 violencia. What else? #diada2018 — Mònica Capell 🎗 (@mcap_sr3) 11 de setembre de 2018

3. Gala Pin, regidora a l’Ajuntament de Barcelona (BComú)

Una diada sense la gent que és a la presó o exiliada, sense un exercici ple de les nostres sobiranies, em sembla una diada trista.

Perquè volem carrers plens de gent que pensa diferent i que no és perseguida les seves idees #Diada2018 — Gala Pin (@galapita) 11 de setembre de 2018

4. Ignasi Guardans, advocat

Hoy es también día para ver el fracaso colectivo de los no-independentistas y sus partidos, incapaces de ofrecer juntos a millones de catalanes algún futuro mejor que la no-República y la no-independencia, parapetados tras un Cód Penal y un art 155 para proteger un presente caducado — Ignasi Guardans (@iguardans) 11 de setembre de 2018

5. Josep Àngel Guimerà, professor de periodisme de la UAB

La diada de l'Onze de Setembre no hauria de ser (només) independentista. I ara (ja) ho és. — Josep Àngel Guimerà (@jaguimera) 11 de setembre de 2018

6. Ismael Peña-López, director general de Participació Ciutadana de la Generalitat

Tinc la impressió que hi ha qui confon la manifestació independentista amb la Diada.

La primera és independentista per definició, perquè així ho ha decidit qui la convoca.

Qui hi vagi el comptaran com a tal.

Qui no hi vagi perquè no n'és, no pot sentir-se'n "exclòs". — Ismael Peña-López (@ictlogist) 11 de setembre de 2018

7. Neus Ramiro, tuitaire

Em fa molta gràcia quan sento dir que l'actual govern només governa per a la meitat dels catalans, com si el PP mai hagués governat per a mi... Feliç diada. Salut i República! — Neus Ramiro Borrell (@RamiroNeus) 11 de setembre de 2018

