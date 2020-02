El clam dels pagesos: l'actualitat en 8 tuits

1. Irene Massana Urgell, logopeda, mestra i neuroeducadora



Els meus besavis pagesos, el meus avis pagesos i mon pare pagès. Mai vaig anar de vacances amb mon pare i ma mare quan era petita perquè estaven treballant la terra dia i nit tots els dies de l’any. Estaré sempre a favor de revaloritzar la pagesia. Sense ells no seríem el que som



2. Joan Aguilà, enginyer industrial



És espantós que els pagesos hagin de perdre diners i abandonar els camps perquè reben una sèptima part del preu pagat pels consumidors. L’administració pública hauria de vetllar molt més per evitar els abusos dels intermediaris i vetllar pels interessos del sector agrari.



3. Vicent Mifsud, periodista



Em costa entendre la posició de que no hi ha CAP MOTIU sanitari per suspendre el Mobile mentre s’accepta sense cap retret la decisió de les empreses de suspendre el Mobile.