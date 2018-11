Marchena presideix la xarxa: l'actualitat en 8 tuits

1. Màrius Serra, escriptor



El presumpte sacrifici de Marchena només significa que no jutjarà el Primer d'Octubre per darrere sinó per davant. Mer postureig. — Màrius Serra (@mariusserra) 20 de novembre de 2018



2. Xavi Bundó, periodista



Marchena, per tant, anuncia que renuncia a un lloc de treball per al qual l’haurien de triar un grup de jutges que encara no han estat escollits. El mateix anunci és una demostració de falta d’independència. — Xavi Bundó (@xbundo) 20 de novembre de 2018



3. Àlex, tuitaire



En España ha habido escándalos que en países normales habrían hecho caer gobiernos, partidos, parlamentos e instituciones judiciales enteras, pero aquí, fuera de breves estancias en la cárcel de algunos, muy pocos, nunca pasa nada. https://t.co/FmZLfjo6rG — Àlex (@alexhaix) 19 de novembre de 2018



4. Arturo Puente, periodista



Lo bueno de estos momentos en los que la credibilidad de un poder del Estado cae al suelo es que permite reconocer a los verdaderos reformistas. ¿Sabes esos que dicen "no es para tanto", "pasa en todos los países" o "por suerte ya se ha solucionado"? Pues esos no son. — Arturo Puente (@apuente) 20 de novembre de 2018



5. Toni Jover, politòleg i gestor públic



Si Pedro Sànchez vol escurçar la legislatura perquè és incapaç d'aprovar uns pressupostos, suposo que no tindrà intenció de tornar-se a presentar al capdavant del PSOE als propers comicis, per bones que siguin les enquestes. — tonijover 🎗 (@antonijover) 20 de novembre de 2018



6. Elisa, tuitaire



Vivimos en un país donde hay misas en honor al dictador Francisco Franco, esquelas recordando a ese dictador, un mausoleo donde está enterrado ese dictador, manifestaciones recordando a ese dictador y una fundación reivindicando a ese dictador. ¿Lo pilláis, no? — Elisa (@miquinta1) 20 de novembre de 2018



7. Gina Driéguez, historiadora de l’art



A mi el que em sap greu és que aprofiteu el tema de la Dolera i la Clotet, que em sembla una situació molt trista, per atacar tot un moviment. — Gina Driéguez (@ginadrieguez) 20 de novembre de 2018



8. Victòria Pagès, actriu