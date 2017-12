"No necessitem més presos": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Muñoz, politòleg



2. Sergio de Maya, politòleg i professor associat de la UB



3. Francesc Codina, filòleg i professor de la UVic



L’Estat Espanyol no permetrà que la Generalitat sigui presidida ni per Puigdemont ni per Junqueras. Ja sabem com actua. Creuen en la repressió i el càstig, no pas en la negociació i el pacte.Si algú cercava restitucions simbòliques a canvi de claudicacions reals anava molt errat.