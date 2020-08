"Els socis, els seguidors i el club no són la junta": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per poder visualitzar els tuits]



1. Carme Barceló, periodista





2. Francesc Garriga, periodista





3. Jordi Cinca Mateos, economista i exministre de Finances d’Andorra





4. Anna Pont, arquitecta





5. Aida Sanuy Perpinyà, periodista





6. Glòria Sanagustín, tuitaire





7. Marc Ambit, formador i consultor



Quan va començar el confinament pensàvem que seria per només uns dies. Al Juny ja pensàvem que serien uns mesos. A l'Agost ja pensàvem que seria fins a finals d'any. I ara... jo no sé vosaltres, però no veig el final fins d'aquí un parell d'anys. Com ho veieu?



8. Joan Margarit, analista en màrqueting i comunicació





9. Lorena, politòloga



Porto una setmana aïllada per positiu en coronavirus; uns dies estic bé i altres no tant, això tant físicament com psicològica. Cuideu-vos, preneu precaucions, tant debó no us toqui confinar-vos de nou ni preocupar-vos per si heu contagiat algú que pugui enmalaltir greument ❤️