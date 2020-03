"És el moment de pensar en el bé col·lectiu": l'actualitat en 9 tuits

1. Pineda Vaquer, tècnica de documentació

Cuidem-se tots molt, però no només per naltros, sinó pels altres, pels més vulnerables. Renteu-vos les mans, evitar aglomeracions, aneu a comprar perquè les vostres padrines i padrins no els falti de res sense que s'hagin d'exposar a la malaltia. Sigueu una comunitat, cony.