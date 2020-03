"Calen solucions urgents": l'actualitat en 8 tuits

1. Jordi Sevilla, exministre

2. Marta Niubó, advocada

3. Javier Martín, advocat

4. Carla Alsina, activista social

Treballar, teletreballar, entrar en erto, tornar les vacances no gaudides i què més? Benestar per tothom, renda bàsica de confinament. Rescat a les persones i no a les empreses.

5. Marcos Foncueva, director gerent

Hablo con un amigo pequeño empresario. Pelea por no cerrar sus ocho tiendas de productos informáticos. 26 empleados. Los conoce bien. Y a sus familias. "Así no puedo Marcos. Créeme. Quiero, pero no puedo. Nos quedamos sin oxígeno. Si siguen apretándonos, no llego a mayo".