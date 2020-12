"Què pot sortir malament"?: l'actualitat en 8 tuits

1. Pedro Vallín, periodista

2. Juan F. Jimeno, economista

3. Àlex Arenas, catedràtic de física de la URV

4. Victòria Avellà, responsable d’urgències i medi ambient en una ONG

No entenc la gent que passa del “la ciutadania és adulta com per a que no li hagin de dir contínuament què pot i què no pot fer” al “com és possible que les autoritats permetin això i no això altre” sense despentinar-se. No són conscients de la seva incoherència?