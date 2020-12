"Les restriccions de mobilitat de Schrödinger": l'actualitat en 9 tuits

1. Anna Punsí, periodista

En resum: el @govern facilita les trobades familiars per festes (dues bombolles i 10 persones màxim) mentre els científics fan crides a què per un any no se celebrin. — Anna Punsí (@punsix) December 18, 2020

2. Sergio de Maya, politòleg

Quan s'han aplicat mesures restrictives, els contagis han baixat. Quan s'han relaxat, han pujat. La gent, majoritàriament, complim.El relaxament és paral·lel al q permet la norma,i no hi ha desobediència. Som com som, ni bons ni dolents. Es a partir d'això q cal prendre decisions — Sergio de Maya (@sdemaya) December 18, 2020

3. Aïda Sánchez, periodista

És a dir, si no tens pasta i no tens ni segona residència ni et pots permetre un hotel, et quedes tancat a la teva comarca. Però sinó via lliure per recórrer Catalunya. Ah molt bé 👏👏 — Aïda Sanchez (@AidaSanchezA) December 18, 2020

4. Júlia Cot, guionista

Ara mateix tinc la sensació que fins i tot està permès anar pel carrer llepant avis i baranes. — Júlia Cot (@cot_julia) December 18, 2020

5. Roser Díaz, tuitaire

Noves restriccions fins el 11 de gener

Pro si no funciona, el 28 en tornem a parlar..

Cada vegada estic mes segura que el gener anem a un altre confinament total,per intentar salvar la Setmana Santa i l estiu — roser diaz puig (@roserdiapuig) December 18, 2020

6. Júlia Olivé, periodista

Us veig molt engrescats demanant que ho tanquin tot. Parleu amb la gent que treballa o te botigues, gimnassos, restaurants o bars. Si els tanquen se’n van a la ruïna. — Júlia ✨ (@itsjuliaolive) December 18, 2020

7. Arturo Puente, periodista

Las restricciones que se eligen ante la pandemia no son socialmente neutras, pueden ser más o menos redistribuitivas o regresivas, y blindan o no derechos y privilegios. O comenzamos a mirarlas con esa perspectiva o dejamos en la estacada a colectivos que más protección necesitan — Arturo Puente (@apuente) December 18, 2020

8. Oriol Malet, il·lustrador

Les restriccions de mobilitat d’Schrödinger. — Oriol Malet (@OriolMalet) December 18, 2020

9. Maite Gutiérrez, periodista