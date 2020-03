Menys militars i més mascaretes: l'actualitat en 8 tuits

1. Júlia, periodista



Durant una crisi una institució ha de transmetre confiança als ciutadans. De primer de comunicació política. Doncs posar a les rodes de premsa militars no sé si transmet confiança, almenys a mi no.



2. Alberto Moyano, periodista



Igual me estoy volviendo susceptible, pero cada vez que oigo que "ahora lo importante es estar todos unidos" sospecho que me están pidiendo que renuncie a mis ideas y me adhiera a las suyas.