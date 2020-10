"¿Arribarà, per fi, el cordó sanitari contra la ultradreta?": l'actualitat en 8 tuits

1. José Luis Martín, periodista

2. Xavier Martí Torrent, periodista

3. Felipe J. Sicilia, diputat al Congrés (PSOE)

4. Paula Púa, guionista

5. Toni Comín, exconseller de Salut

6. Miquel Àngel Estradé, exdiputat al Parlament (ERC)

7. Esther Celma, periodista

Vinc d'una reunió en un lloc tancat. He arribat l'última i només jo portava mascareta, que no m'he tret.

He rebut protestes i comentaris de "maniàtica" quan he obert la finestra.

En acabar, tothom s'ha posat la mascareta per anar al carrer.



Acabo d'entendre la pandèmia de cop 😖