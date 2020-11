"Tot el que interpretava ho convertia en humà": l'actualitat en 8 tuits

1. Anna Manso, guionista

Som molts els guionistes que li vam escriure guions. Era un plaer. Tot el que interpretava ho convertia en humà, creïble, pura veritat. Descansa en pau, Montserrat Carulla. — Anna Manso (@annamanso) November 24, 2020

2. Mireia Llunell, productora, gestora teatral i actriu

La Montserrat Carulla era aquella dona q et veia sola a un camerino de la tele, nerviosa i cagada perquè era el teu primer dia de gravació, i s'estava amb tu parlant i acompanyant-te. I a això hi podeu sumar l'immensament bona actriu q era. 💔 — Mireia Llunell🎗️ (@MireiaLlunell) November 24, 2020

3. Joan Lluís Bozzo, actor i director de teatre

Sempre es diu"la gran dama del teatre català" però, en aquest cas, és rigorosament cert. I jo també hi afegiria la televisió. D.E.P. Montserrat Carulla. — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) November 24, 2020

4. Xavi Cazorla, imitador i guionista

O sigui que estem en pandèmia, mans, distància i mascareta, fora contactes socials, però per cap d'any i nochebuena no passa res i es pot allargar el cachondeo fins a la 1, no passa res. OK — Xavi Cazorla (@Xavi_Cazorla) November 24, 2020

5. Miguel Ayala, tuitaire

Entiendo que deba haber un control y se deba imponer el sentido común, pero no se puede impedir a una familia con miembros no convivientes (por ejemplo, abuelos y nietos) que se cuide y esté cumpliendo con todas las medidas vigentes a no poder reunirse en Nochebuena / Navidad. — Miguel Ayala (@maayalaa) November 24, 2020

6. David Andina, pediatra

La mejor forma de “salvar la navidad” es seguir comportándonos de forma que no podamos ser considerados contacto estrecho de ninguna persona más allá de los convivientes en el mismo domicilio.



El principal objetivo debería ser evitar una 3ª ola antes de que lleguen las vacunas. — david andina (@daandina) November 24, 2020

7. Izaskun Martínez, doctora en filosofia

No sé por qué directamente no suspendemos las fiestas navideñas (que no la Navidad), pasamos directamente a los regalos de Reyes y así podemos trabajar en diciembre como Dios manda que yo no tengo tiempo de festivos y necesitamos producir. A grandes males, grandes remedios, ¿no? — Izaskun Martínez (@ZasMartinez) November 24, 2020

8. Anna Colomer, tuitaire