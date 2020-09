"Adeu a una gegant de la justícia": l'actualitat en 9 tuits

1. Erika Torregrossa, jurista i professora a la UB





2. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell (PSC)



🖤 ⚖️ DEP, #RuthBaderGinsburg . Perdem una autèntica llegenda de la justícia i del #feminisme . La seva tasca va ser decisiva en la lluita per la igualtat de gènere i la justícia social. Gràcies pel teu llegat. Continuarem lluitant tan incansablement com vas fer tu. pic.twitter.com/CJQrHJTSaa



3. Eva Horcajada, directora de l'Escola Josep Mañé de Raimat



Primera setmana curs escolar. Les mascaretes no m’han deixat compartir somriures amb els meus petits i petites, però el meu somriure hi era present en tot moment per tornar a poder gaudir amb vosaltres. M’apassiona el que faig! ❤️ pic.twitter.com/2PcKD6Ev3E



4. Tania Vázquez, professora





5. Guillem Hernández Sola, tuitaire



Gran error. Com a pare, em nego a portar la meva filla a classe en aquesta situació. Tests massius per a tothom. La meva filla començarà quarantena al moment de saber que hi ha un cas al seu grup durant 14 dies. Que em vinguin a buscar els Mossos a casa. L'escola sap on visc. https://t.co/rGYUia7Fqe