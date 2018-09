"Les eleccions municipals més interessants": l'actualitat en 8 tuits

1. Isabel Galí, periodista

Seran les eleccions municipals més interessants en molt de temps. No només pels candidats que s'hi presenten. També perquè el moment polític és excepcional i el debat sobre què vol ser -i no vol ser- #Barcelona està de màxima actualitat. Al centre, el llegat de #PascualMaragall . https://t.co/N8Ph1Gyx2p

2. Julià de Jòdar Muñoz, exdiputat de la CUP

Es nota que el pujolisme no ha deixat res a Barcelona quan un Maragall hi ha de tornar; quan una Colau hi ha de fer de maragallista adossada; quan un Mascarell hi ha de fer de maragallista il·lustrat; i quan un Valls hi ha de fer de maragallista macrònic exportat.

3. Cristina Fallarás, periodista i escriptora

4. Lluís, enginyer aeronàutic

5. Rosa María Artal, periodista

6. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)

Un jutge fou sancionat per comentaris polítics al fòrum corporatiu. Per tant és obvi que:



1. No són comentaris privats.

2. Hi ha una autoritat que pot controlar-los.

3. Algú va denunciar aquell jutge.

4. Durant un any, cap dels 5000 jutges no ha denunciat l’odi anticatalanista.