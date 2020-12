"Un Nadal més de paraules que d'abraçades": l'actualitat en 9 tuits

1. Antoni Garrell Guiu, enginyer industrial



23 de desembre, demà nit de Nadal, recordeu que aquest any ens toca viure un Nadal d’enyorança, malenconia, més de paraules que d’abraçades i d’extremar les mesures arreu (mascareta, rentar mans, ventilació i distància de seguretat)



No abaixem la guàrdia i vencerem la #Covid — Antoni Garrell Guiu (@AntoniGarrell) December 23, 2020

2. Anna, tuitaire



La meva família ens farem tots el test el dia 24 i, si surt bé, ens confinem fins al 25, dia de la trobada — 🎗Anna🎗 (@Ana_G93) December 23, 2020

3. Victor Marcilla, llicenciat en medicina



A veure, els tests d'antígens negatius no donen seguretat de res. Si us el feu i surt negatiu, ja penseu que podeu fer el que vulgueu, ho sento però no, lamento espatllar la festa però no serveix de res un negatiu. Protegiu les famílies, si us plau, arribem tots al Nadal vinent. — Victor Marcilla (@VicMarcilla) December 23, 2020

4. Ana Tudela, periodista



Opinión impopular.

Las autoridades lo están haciendo de pena pero eso no me va a quitar de la cabeza que sabemos hace muchísimos meses cómo se extiende y cómo se ganan opciones de evitarlo. Y voy por la calle. Y veo. Seguid con que no culpabilicemos a la ciudadanía. Allá nosotros. — Ana Tudela Flores (@latule) December 23, 2020

5. Ramon Pardina, escriptor i guionista



He anat a comprar i diria que, en lloc de limitar els dinars de Nadal, seria més eficient limitar el nombre de regals. — Ramon Pardina (@RamonPardina) December 23, 2020

6. Adam Martín, periodista



Una cosa que m'ha passat des que soc pare és que m'embolico els meus propis regals de Nadal. pic.twitter.com/0ijqUxM1Zc — Adam Martín Skilton (@adammartinsk) December 23, 2020

7. Montse Martí, tuitaire



Doncs jo la 'nit de Nadal' la celebraré el 23 de juny, a la platja, amb cava i torrons, biquini amb motius nadalencs i un gorro de Pare Noel. — Montse Martí (@MontseMartiS) December 23, 2020

8. Juanma, tuitaire



15 dies després del pont de la Puríssima,

el Ripollès i la Cerdanya tenen índexs de covid altíssims.



No té a veure amb l'egoisme de sortir un dijous cap a la segona residència per tornar-ne dilluns, mentre altres fem voltes al municipi com hàmsters en una roda.



O potser sí. pic.twitter.com/wD3yY17jqu — juɐnma |cafè•avalot| |☕•🔥| (@JuanmaRoAr) December 23, 2020

9. Marta, bibliotecària