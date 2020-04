Responsabilitats i irresponsabilitats: l'actualitat en 8 tuits

1. Josep Lluís Alay, historiador

2. Salvador Esquena, metge

3. Llucia Ramis, escriptora i periodista

4. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG

Si després del desconfinament no hi ha rebrot, quedarà demostrat que els crítics tenien raó quan deien que ja no hi havia risc. Si hi ha rebrot haurà estat una irresponsabilitat cedir a les pressions i precipitar-se en el desconfinament. Guardau aquest tuit. En tornarem a parlar.