"Un canvi de calendari": l'actualitat en 7 tuits

1. Toni Postius, diputat al Congrés (PDECat )





2. Montserrat Tudela, directora de la revista 'Auriga'



Algú em pot dir a què estem esperant per tenir alineats Parlament, Govern i societat civil i poder fer el pas? I no digueu els judicis que seran una garrotada més. #capalaindependencia



3. Víctor Alexandre, escriptor





4. Laia Mauri i Baraza, estudiant de màster a la UPF School of Management



No confio gens en què un canvi de calendari impliqui cap altre canvi real. No crec que el 2019 les dones siguem lliures pels carrers. Crec, però, que un dels moviments més grans dels últims temps pot fer-ho trontollar tot. Comença el compte enrere pel #8M .



5. Manel Vidal Boix, periodista





6. Marc Bosch Matas, politòleg i redactor



Em sembla bé que es parli dels pros i contres d'aprovar o no els pressupostos. Ara, això s'havia de fer abans de dir per activa i per passiva que no s'aprovarien mai Si volguéssim perdre la credibilitat expressament no ho faria pas d'altra manera. https://t.co/PctaKsS4HY