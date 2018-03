"El cunyat de la mort": l'actualitat en 8 tuits

1. Albert Pedrerol, tuitaire

Somio una república on la Setmana Santa sigui Sana, la dels espàrrecs, carxofes, bledes, porros i espinacs, i si voleu algun brunyol. On l'acampada sigui lliure a canvi de ser amable amb tothom, retornem a la natura i canviem les processons per il·lusions. #PrimaveraCatalana

2. Joan Josep Isern, escriptor

3. Luka Lisjak, historiador i traductor

4 .Rosa Peroy, periodista

Quan tenia 20 anys vaig vaticinar que quan en fes 50, les processons de Setmana Santa serien com les misses en llatí amb el capellà d'esquena: un funest vestigi del passat. El meu futur com a pitonisa és negre, auguro. Era jove.

5. Oriol Güell i Puig, tuitaire

6. Andreu Barnils, periodista

Espanya somnia un impossible: que la UE, la ONU i Occident en general li compri la tesi Llanera. I això no passarà. El món no vol presos com aquests. Espanya, sí. Xocaran. La reacció espanyola serà de tancament.



A Madrid, us planyo. Perquè el replegament fort serà allà. Sort ✊