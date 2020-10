Responsabilitat de tots: l'actualitat en 8 tuits

1. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona



El que està passant ara a Europa i a Catalunya fa pensar que estem entrant de ple en la segona onada. Els propers dies són clau. S'hauran d'aplicar noves mesures però el comportament individual i col·lectiu esdevé clau si no volem acabar en pocs dies en un escenari com a Madrid



2. Gemma Ubasart, professora de Ciència Política a la UdG



Molt d’acord en prendre mesures restrictives. Però mentre hi hagi bars oberts, on desapareix distància i mascareta, i es barregen grups de convivència, és un contrasentit posar el focus a la universitat (o als teatres). Qüestions així són les que han fet fracassar la desescalada https://t.co/kYGxGtMwzu



3. Salvador Esquena, metge



Una immensa part de la població és incapaç de fer el mínim esforç d’estar almenys un any socialitzant el mínim possible per controlar la pandèmia i alguns ingenus encara creuen que podrem aturar la crisi climàtica.