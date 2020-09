"Obren les escoles. La millor notícia en mesos": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'app]

1. Marc Rius, politòleg

Obren les escoles. La millor notícia en mesos. — Marc Rius (@MarcRius1) September 14, 2020

2. Laia, periodista

Arribar a les portes de l’escola, la canalla amb ganes d’entrar-hi i somriures gegants que delaten els ulls de les mestres. Malgrat anar armades amb termòmetres i gel, els han rebut amb tota l’alegria i l’energia del món.



Gràcies! De debò! — Laia🎗#JoSócCDR #1312 (@baiasca) September 14, 2020

3. Tina Vallès, escriptora i editora

Tinc el mòbil ple de fotos dels fills dels amics amb motxilles i mascaretes i la casa buida de filles. Cada any m'encongeixo una mica el primer dia d'escola; enguany, una mica més. Diàleg interior amb mi mateixa per no deixar-me vèncer pel negativisme. Amunt els ànims a tothom! — Tina Vallès (@tinavalles_) September 14, 2020

4. Antonio Baños, periodista i exdiputat al Parlament (CUP)

Avui, dia del col·le i tal, recordeu que aquí al costat, a Europa, a Lesbos hi ha nens que ja ni campament on dormir, no tenen. Per posar-ho tot una mica en context — Antonio Baños (@antoniobanos_) September 14, 2020

5. Jordi Sevilla, exministre (PSOE)

Al estallar la pandemia, pusimos en marcha, como otros países, mecanismos excepcionales de sustitución de rentas: avales, aplazamientos, ERTES. Si la pandemia dura dos años más, ¿serán viables a medio plazo? ¿Necesitaremos otros? ¿Alguien está pensando en ello? — jordi sevilla segura (@sevillajordi) September 14, 2020

6. David Heredia, editor

Una abraçada als treballadors de tants sectors invisibles que portem mesos amb l'ai al cor, confinats i no, amb ERTOs i no, amb reduccions de sou i no sempre de feina, que ja hem vist com acomiaden companys i amb la incertesa del que passarà avui, sense anar més lluny. — David Heredia (@dherediac) September 14, 2020

7. Carmen Juan, periodista

Artur Mas se queda en el PdeCat y afea la ruptura del independentismo. Con él empezó todo... y seguirá sin él. — carmen juan (@mcarmenjuan) September 14, 2020

8. Eduard Voltas, editor