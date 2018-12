Miracle de Nadal al Parlament andalús: l'actualitat en 8 tuits

1. Dani Blázquez, músic

2. Oscar Puente, alcalde de Valladolid (PSOE)

3. Gerardo Tecé, escriptor

4. Aina Díaz, advocada i militant de Podem

Ciudadanos no va a sobrevivir a su pacto con Vox en Andalucía. Sus votos volverán al PP, a la abstención, y otros al progresismo. No hay espacio para un "centro" social que se mantiene en pie sustentado por la extrema derecha racista, xenófoba y machista.

5. Iu Forn, periodista

6. Carme Herranz, advocada

Si el judici és competència del TSJC, llavors la instrucció qui l’hauria d’haver fet? Doncs el TSJC també. No el TS. A veure què s’han empescat per justificar-la. Piruetes processals. https://t.co/NfBtY5JEKJ

7. Anna Simó, ex secretària primera del Parlament (ERC)

8. Victòria Avellà, responsable de salut, medi ambient i emergències en una ONG

He passat per davant el gimnàs i està ple. No vull saber com estarà dia 7 de gener.