"El pal i la pastanaga": l'actualitat en 8 tuits

1. Antonio Baños, exdiputat al Parlament (CUP)

Un gesto con los presos...

Un gesto con los pesos...

El gesto: libertad sin cargos a los presos y exiliados

De Junqueras a Adri. De Forcadell a Tamara

Menos que eso, trampa — Antonio Baños (@antoniobanos_) 20 d’octubre de 2018

2. Hugo Martínez Abarca, diputat a l’Assemblea de Madrid (Podem)

Supongo que quienes se escandalizan porque un dirigente político se reúna con otro dirigente político que está preso preventivo estarán radicalmente en contra de que nadie se reúna nunca con un partido CONDENADO por crear un "auténtico sistema de corrupción institucional" — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 20 d’octubre de 2018

3. Eduard Cabús, bloguer

Aneu molt tibats amb el hastag del #NoATot com si no fos el que ha aplicat, aplica i aplicarà sempre Espanya contra Catalunya. — Eduard Cabús 🎗 (@eduardcabus) 20 d’octubre de 2018

4. Verónica del Carpio, advocada i professora de dret civil

Es duro para una jurista q lleva años apoyando la #independenciajudicial ver tal frivolidad del #TribunalSupremo en temas bancarios, q hunde la credibilidad del sistema judicial. ¿Es que no son conscientes del coste indirecto q tiene eso en temas muy serios, como el de Cataluña? — Verónica del Carpio (@veronicadelcarp) 20 d’octubre de 2018

5. Elisabet Nebreda, assessora del grup Verds-ALE al Parlament Europeu

A quina hora és la concentració davant del Suprem per protestar per la decisió sobre la sentència de les hipoteques? A quina hora hi ha la mobilització per defensar l’estat de dret a l’estat espanyol? Tan estabornida està la societat espanyola? — Elisabet Nebreda🎗 (@elinebreda) 20 d’octubre de 2018

6. Elpidio José Silva, jurista

Existen 3 clases de Justicia en #España:

1) La de ciencia ficción, presente en algunos manuales de Derecho.

2) La costumbrista, presente en la práctica judicial ordinaria.

3) La del Ibex, el #CGPJ y el #TribunalSupremo.

La #JusticiaEspañola #NoEsDemocracia, sino #paloYzanahoria — Elpidio José Silva (@elpidiojsilva) 20 d’octubre de 2018

7. Christiane Amanpour, cap de la corresponsalia internacional de la CNN i presentadora

Did Jamal start a fight that led to his murder? Really? And Isn’t that blaming the victim? — Christiane Amanpour (@camanpour) 20 d’octubre de 2018

“¿El Jamal va començar una baralla que va acabar amb el seu assassinat? ¿De veritat? ¿I això no és culpar la víctima?”

8. Kenneth Roth, director de Human Rights Watch

Saudi Arabia has long been a repressive place. But it has gotten a lot more brutal and closed under its young crown prince. Don't let the social liberalization fool you. His rule has become ruthless, as Khashoggi shows. https://t.co/LdLyuAzovF — Kenneth Roth (@KenRoth) 20 d’octubre de 2018

“L’Aràbia Saudita ha sigut durant molt de temps un lloc repressiu. Però s’ha tornat molt més brutal i tancat amb el seu jove príncep hereu. No deixeu que la liberalització social us enganyi. El seu govern s’ha convertit en despietat, com demostra el cas Khashoggi”