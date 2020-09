"Veurem si s'arriba a un acord o no": l'actualitat en 8 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'app]



1. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



La Moncloa vol que la taula de diàleg tracti "la lluita contra la pandèmia de covid-19". I @sanchezcastejon admet que la fusió de CaixaBank i Bankia persegueix la "cohesión territorial". Si amb aquest panorama encara hi ha independentistes que li donen suport, tenim un problema.

2. Toni Cuscó, tuitaire



El diàleg en si mateix no és ni bo ni dolent. Veurem si s'arriba a un acord o no. Però evidentment ni ERC, ni el PDCat ni Junts (ni el PNB, ni Bildu...) donaran suport als pressupostos de l'Estat a canvi de res.

3. Ricard Marco, tuitaire



Això de la "taula de diàleg" és com el ieti, l'home de la neu, o el monstre del llac Ness: tothom en parla però ningú l'ha vist mai. https://t.co/49KGJIxMWP

4. Ester Cantenys, tuitaire



Maria Kolesnikova, líder de l'oposició a Bielorrúsia, ha estat detinguda... O segrestada? Per les seves idees polítiques... Quina plaga que s'estén per tot el planeta, els que es creuen amb la superioritat d'aniquilar qui pensa diferent... 👇

5. Alena Turava, guia turística



Al meu poble, prop de #Minsk, un home va pintar la seva tanca dels colors de la nostra bandera d'alliberament, per la qual cosa va ser apallissat per la policia! Els veïns van trucar a l'ambulància i, en lloc d’això, la policia hi va tornar i va fer fotos dels veïns... #Belarus avui pic.twitter.com/THyNfFDSAS