"Assalt del poder judicial a la democràcia": l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Queralt, jurista



Amb la ratificació de la condemna del President Torra s'ha consumat la vigència de lawfare: sentències adhoc, és a dir, fetes a mida de l'encausat. Tal com correspon a l'Arcàdia de l'Estat de Dret

2. Joaquín Urías, professor de dret constitucional



Creo que los lazos amarillos y las pancartas de la Generalitat no eran libertad de expresión. Incluso aceptaría que iban contra el deber de neutralidad. Pero la inhabilitación por tardar en cumplir la orden de la JEC es tan desproporcionada que parece persecución política. #Torra

3. Neus Torbisco-Casals, investigadora, doctora en dret i professora de drets humans



Els drets humans NO son simbologia política. Son drets immediatament aplicables en l'ordenament intern. La confirmació de la condemna al President Torra per no retirar la pancarta en favor de la llibertat dels presos polítics és un asalt del Poder Judicial a la democràcia.