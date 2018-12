Causes justes: l'actualitat en 9 tuits

1. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)

Denunciar les injustícies i les arbitrarietats de l’Estat no és victimisme. Tampoc no té res a veure amb voler canviar Espanya. És imprescindible per seguir deslegitimant l’statu quo i demostrar que la independència es basa en una causa justa. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 26 de desembre de 2018

2. Carles Torras, periodista

Ja estem en un punt en que no en tindran prou amb guanyar, voldran humiliar. Com tota la vida han pretès. Però si resistim no aconseguiran ni una cosa ni l’altra. — Carles Torras (@carlestorras) 26 de desembre de 2018

3. Joan #BonaNit , activista

Milers de gràcies a totes les persones que heu fet possible el que vam viure ahir, a tota la gent que va venir fins a Lledoners i a tota la gent que no va arribar i es van quedar a la carretera.

Eternament agraït!

Junts, guanyarem! #FreeTothom #LlibertatPresosPolítics #BonaNit pic.twitter.com/Cibb79cnyR — Joan #BonaNit (@Joan_BonaNit) 26 de desembre de 2018

4. Carles Boix, catedràtic a la Universitat de Princeton

C's and PP to govern Andalusia with support of ultranationalist, xenophobic party Vox.

Difficult not to conclude that this pact says a lot about the essentially non-liberal nature of C's, PP. https://t.co/Ki3tfxvM8t — Carles Boix 🎗 (@boixserra) 26 de desembre de 2018

“Cs i PP governaran Andalusia amb el support del partit ultranacionalista i xenòfob Vox. Es fa difícil no concloure que aquest pacte diu molt sobre la naturlasesa essencialment no liberal de Cs i PP”

5. Gloria Elizo, diputada al Congrés (Podem)

Mafia al servicio de la mafia. Policía corrupta robando pruebas que pudieran comprometer a un PP podrido hasta la médula.



El Estado de las cloacas. Pagado todo, claro está, con nuestro dinero. ¿Democracia? ¿Estado de derecho? No saben lo que es eso. https://t.co/IfNnoEjNeB — Gloria Elizo (@GloriaElizo) 26 de desembre de 2018

6. Meritxell R. Lavall, filòloga

Quedarà una mica pedant dir això ara, però veure a totes les xarxes socials fotos on tots rebentem de tant menjar, mentre hi ha gent que passa gana, fa pensar. I que sigui per Nadal, encara fa pensar més. — Meritxell R. Lavall (@MeritxellLavall) 26 de desembre de 2018

7. Amadeu Brugués, bloguer

Gran collita de canelons, enguany. Ha sabut ploure. — Amadeu Brugués (@AmadeuBrugues) 26 de desembre de 2018

8. Ada Klein Fortuny, tuitaire

Aquest Nadal he vist molts senyors amb barretina pel carrer (i no anaven disfressats). Estupefacció i alegria per igual. — Ada Klein Fortuny (@adakleinFortuny) 26 de desembre de 2018

9. Andreu González, tècnic de normalització lingüística